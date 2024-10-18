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В Кузнецке водитель автомобиля «Lada Granta» сбил пешехода, от полученных травм мужчина скончался в больнице

14:00 | 18.10.2024 | Происшествия

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Кузнецк, 18 октября 2024. PenzaNews. Мужчина 1949 года рождения, пострадавший накануне в результате ДТП на улице Тухачевского в Кузнецке Пензенской области, скончался в больнице от полученных травм.

В Кузнецке водитель автомобиля «Lada Granta» сбил пешехода, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 17 октября 2024 года в 15.58 на улице Тухачевского, 9, водитель автомобиля «Lada Granta» – мужчина 1985 года рождения допустил наезд на пешехода – мужчину 1949 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончался», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту ДТП организована проверка.

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