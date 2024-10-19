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Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Пензенской области

14:07 | 19.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 19 октября 2024. PenzaNews. Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения автомобилей «Suzuki SX4» и «Lada Priora», которое произошло в Городищенском районе Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 18 октября.

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем иномарки находился юноша 2006 года рождения, отечественной легковушкой управлял молодой человек 2001 года рождения.

«В результате происшествия два пассажира автомобиля «Lada Priora» — женщины 1955 и 1978 годов рождения — от полученных травм скончались. Водитель автомобиля «Suzuki SX4», а также водитель и пассажир автомобиля «Lada Priora» – женщина 1953 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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