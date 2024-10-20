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Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Пушанина в Пензе и скрылся

09:32 | 20.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 20 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил женщину напротив дома №11 на улице Пушанина в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Пушанина в Пензе и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 2 октября в 22.00.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода – женщину 1978 года рождения, после чего с места скрылся. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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