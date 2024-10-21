В центре Пензы водитель легковушки сбил двух пенсионерок, обе пострадавшие скончались в больнице Происшествия

Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-210740» сбил двух пожилых женщин в Ленинском районе Пензы, обе пострадавшие скончались в больнице.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив Троицкого женского монастыря на улице Кирова 20 октября, за рулем легковушки находился молодой человек 2004 года рождения.

«В результате происшествия пешеходы — женщины 1933 и 1934 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.