В Вадинске в ДТП пострадали три человека Происшествия

Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Volkswagen Polo» и «Mazda 3», которое произошло на улице Советской в Вадинске Пензенской области в минувшее воскресенье, 20 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой иномарки находился мужчина 1951 года рождения, вторым автомобилем управлял молодой человек 1996 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» – женщина 1957 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» и водитель автомобиля «Mazda 3» после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.