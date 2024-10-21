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В Белинском районе в ДТП с участием легковушки и мотоблока пострадали четыре человека

13:00 | 21.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21150» и мотоблок «Lifan» столкнулись в Белинском районе Пензенской области, пострадали четыре человека.

В Белинском районе в ДТП с участием легковушки и мотоблока пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 3 км дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка» поздно вечером 20 октября, за рулем легковушки, которая после удара оказалась в кювете, находился мужчина 1980 года рождения, мотоблоком управлял мужчина 1976 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажиры мотоблока — мужчины 1986 и 1979 годов рождения, а также молодой человек 2005 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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