Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-2110» и грузовика «Scania» с полуприцепом, которое произошло на 690 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области в понедельник, 21 октября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем «десятки» находился мужчина 1990 года рождения, грузовым автомобилем управлял мужчина 1972 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2110» от полученных телесных повреждений скончался. Пассажиры этого же автомобиля — молодой человек 2005 года рождения и девушка 2002 года рождения — доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.