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В Бессоновском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой

15:29 | 24.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 24 октября 2024. PenzaNews. Водитель мотоцикла «Irbis» госпитализирован после столкновения с автомобилем «ГАЗ-31105» в Бессоновском районе Пензенской области.

В Бессоновском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного в группе управления Госавтоинспекции УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на 2 км дороги «Чемодановка — Васильевка» 23 октября, за рулем мотоцикла находился молодой человек 1993 года рождения, «Волгой» управлял мужчина 1961 года рождения.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «ГАЗ-31105» после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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