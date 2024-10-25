В Сердобске столкнулись два легковых автомобиля, пострадала девушка Происшествия

Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. Девушка пострадала в результате столкновения автомобилей «Lada Granta» и «Renault Megane», которое произошло на улице Ленина в Сердобске Пензенской области в минувший четверг, 24 октября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем отечественного автомобиля, который после удара врезался в дорожное ограждение, находился мужчина 1975 года рождения, иномаркой управляла женщина 1981 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Granta» – девушка 2001 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.