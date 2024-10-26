В Пензе пожилая женщина госпитализирована после падения в автобусе Происшествия

Пенза, 26 октября 2024. PenzaNews. Женщина 1949 года рождения получила травмы в результате падения в автобусе в Пензе, ей потребовалась госпитализация.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел напротив дома №168 на проспекте Строителей в минувшую пятницу, 25 октября.

«По предварительным данным, [...] водитель автобуса «МАЗ» – мужчина 1985 года рождения допустил падение пассажира в салоне транспортного средства. В результате происшествия пассажир [...] получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.