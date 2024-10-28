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Полиция разыскивает водителя «BMW», который насмерть сбил мужчину в Пензе, бросил автомобиль и скрылся

15:02 | 28.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля «BMW», который насмерть сбил мужчину около дома №110 на улице Калинина в Пензе, после чего оставил неподалеку транспортное средство и скрылся.

Полиция разыскивает водителя «BMW», который насмерть сбил мужчину в Пензе, бросил автомобиль и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 26 октября в 20.25.

«По предварительным данным, [...] неустановленный водитель автомобиля «BMW 530хiА» допустил наезд на пешехода – мужчину 1979 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль нарушителя был обнаружен инспекторами дорожно-патрульной службы на улице Калинина, 102А. В настоящее время устанавливается личность водителя», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

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