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На трассе в Пензенской области столкнулись четыре грузовика, двое водителей доставлены в больницу

15:38 | 29.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Кузнецком районе Пензенской области, двое водителей доставлены в медучреждение.

На трассе в Пензенской области столкнулись четыре грузовика, двое водителей доставлены в больницу

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как указано в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 778 км федеральной трассы М5 «Урал» утром во вторник, 29 октября.

«В результате происшествия водители автомобилей «DAF» и «КамАЗ» [мужчины 1956 и 1971 годов рождения] получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «MAN» [мужчина 1992 года рождения] после осмотра бригадой скорой помощи был отпущен», — говорится в тексте.

Из него следует, что водитель четвертого грузовика не пострадал.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

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