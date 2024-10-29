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На трассе в Пензе столкнулись две легковушки и грузовик, пострадали два человека

17:36 | 29.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобилей «Mitsubishi Lancer», «Hyundai Solaris» и грузовика «DAF», которое произошло на 649 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы вечером в минувший понедельник, 28 октября.

На трассе в Пензе столкнулись две легковушки и грузовик, пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, легковушками управляли молодые люди 2000 и 2005 годов рождения, за рулем грузового автомобиля находился мужчина 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» и водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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