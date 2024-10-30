В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели монтажника на стройплощадке Происшествия

Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» по факту гибели монтажника на стройплощадке.

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«По данным следствия, днем 17 октября 2024 года на территории строительной площадки, расположенной на улице Богданова города Пензы, монтажник выполнял работы по монтажу на четвертом этаже строящегося здания. В ходе выполнения работ потерпевший упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.