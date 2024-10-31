Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на проспекте Строителей в Пензе Происшествия

Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил женщину около дома №58 на проспекте Строителей в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 29 октября в 17.10.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – женщину 1966 года рождения. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-91-24, 59-90-02, 59-90-05 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.