Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилого мужчину на улице Кронштадтской в Пензе и скрылся Происшествия

Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил пожилого мужчину напротив дома №7 на улице Кронштадтской в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 24 октября в 12.10.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода – мужчину 1935 года рождения, после чего с места скрылся. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.