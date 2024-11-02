В Спасском районе в ДТП с участием пяти грузовиков пострадали два человека Происшествия

Пенза, 2 ноября 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием пяти грузовых автомобилей, которое произошло на 475 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 1 ноября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, столкнулись «КамАЗ», «Kia», «Mercedes», а также две фуры «DAF», одна из которых после удара оказалась в кювете.

«В результате происшествия водитель автомобиля «КамАЗ» – мужчина 1981 года рождения и водитель автомобиля «DAF» – мужчина 1967 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего