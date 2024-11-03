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В Пензе при пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина

12:08 | 03.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 3 ноября 2024. PenzaNews. Женщина 1978 года рождения пострадала в результате пожара, который произошел в квартире на третьем этаже 10-этажного дома на улице Терновского в Пензе вечером в минувшую субботу, 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензе при пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сгорели постельные принадлежности на площади 2 кв. метра в комнате площадью 9 кв. метров; сгорел кухонный гарнитур, диван, микроволновая печь на площади 6 кв. метров в кухонном помещении площадью 8 кв. метров в двухкомнатной квартире. [...] Пострадала женщина 1978 года рождения, [она] спасена. [...] Эвакуированы 10 человек», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на тушение пожара привлекались 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

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