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В Нижнем Ломове организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре

11:55 | 05.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели пожилой женщины в результате пожара, который произошел в доме на улице Фрунзе в Нижнем Ломове Пензенской области.

В Нижнем Ломове организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 4 ноября 2024 года в доме на улице Фрунзе в городе Нижнем Ломове произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 80-летней женщины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. [...] По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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