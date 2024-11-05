В Шемышейском районе «Daewoo Matiz» съехал с дороги в кювет, пострадали женщина и ребенок Происшествия

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Легковой автомобиль «Daewoo Matiz» съехал с дороги в кювет в Шемышейском районе Пензенской области, пострадали женщина-водитель и малолетний ребенок.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 13 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино — Каргалейка» ночью 4 ноября, за рулем находилась женщина 2000 года рождения.

«В результате происшествия водитель получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена, пассажир – мальчик 2006 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.