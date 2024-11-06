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В Пензе столкнулись «МАЗ» и «Toyota RAV4», пострадали два человека

13:46 | 06.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Грузовик «МАЗ» и кроссовер «Toyota RAV4» столкнулись в микрорайоне Ахуны города Пензы, пострадали два человека.

В Пензе столкнулись «МАЗ» и «Toyota RAV4», пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №10А на улице Коннозаводской 5 ноября, за рулем грузовика находился мужчина 1966 года рождения, иномаркой управлял молодой человек 2006 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Toyota RAV4» – девушка 2006 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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