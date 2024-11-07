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В Пензенской области с начала года произошло 396 пожаров из-за электроприборов

12:32 | 07.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. 396 пожаров из-за электроприборов произошло в Пензенской области с начала 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону в четверг, 7 ноября.

В Пензенской области с начала года произошло 396 пожаров из-за электроприборов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Количество пожаров из-за неисправных электроприборов и проводки выросло в Пензенской области. С начала 2024 года в регионе произошло 396 пожаров из-за электроприборов. В них погибли 26 человек, в том числе двое детей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что запрещено включать неисправные электроприборы, размещать включенные приборы близко к сгораемым предметам и материалам, перегружать электросеть, заклеивать провода обоями, пользоваться ветхими удлинителями, поврежденными электрическими вилками и выключателями.

Кроме того, рекомендуется регулярно проводить осмотр электропроводки, а к ее монтажу и ремонту привлекать только квалифицированных электриков.

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