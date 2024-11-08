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Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области

12:01 | 08.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП с участием легковых автомобилей «Lada Priora», «Renault Kaptur» и «Lada Largus», которое произошло на 748 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области вечером в минувший четверг, 7 ноября.

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой легковушки находился молодой человек 2002 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1974 года рождения, за рулем третьего автомобиля был мужчина 1965 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora» скончался в медицинском учреждении. Водитель автомобиля «Renault Kaptur» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир автомобиля «Lada Priora» – молодой человек 2004 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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