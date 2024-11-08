В Башмаковском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 67-летней женщины при пожаре в частном доме в поселке Калиновский Башмаковского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 7 ноября 2024 года в доме в поселке Калиновский произошел пожар. По предварительным данным, после ликвидации открытого пламени в доме обнаружены останки 67-летней хозяйки домовладения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.