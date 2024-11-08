18:13:03 Пятница, 8 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Башмаковском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре

13:47 | 08.11.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 67-летней женщины при пожаре в частном доме в поселке Калиновский Башмаковского района Пензенской области.

В Башмаковском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 7 ноября 2024 года в доме в поселке Калиновский произошел пожар. По предварительным данным, после ликвидации открытого пламени в доме обнаружены останки 67-летней хозяйки домовладения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

Читайте также
Мошенник под видом сотрудника правоохранительных органов выманил у жительницы Городищенского района более 750 тыс. рублей В Лопатинском районе иномарка съехала в кювет, водитель госпитализирован
В Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» Реальный срок грозит жителю Городище за кражу трех перин и шести подушек
Жительнице Пензы грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда В Спасске «Volvo» врезался в металлическое ограждение, водитель госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама