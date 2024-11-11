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Следователи организовали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на малолетнего ребенка в Грабово

09:48 | 11.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Следователи начали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на малолетнего ребенка в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области.

Следователи организовали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на малолетнего ребенка в Грабово. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организовано проведение доследственной проверки [...] по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». [...] Следствием будет дана правовая оценка действиям владельца собаки, допустившего выгул животного без присмотра, а также поводка и намордника», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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