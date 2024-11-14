В Пензе два пенсионера устроили пьяный дебош в отеле Происшествия

Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали приезжего 84-летнего мужчину, который вместе с приятелем устроил пьяный дебош в одном из отелей Пензы.

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«По словам администратора гостиницы, двое пожилых мужчин сняли номер в отеле. Ближе к вечеру гости начали громко ссориться, а из номера доносились звуки потасовки. Администратор нажала на тревожную кнопку, после чего на место оперативно прибыли росгвардейцы. К этому моменту приятель пенсионера ретировался в неизвестном направлении», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что стражи правопорядка отвели пожилого дебошира к сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.