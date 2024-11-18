В Нижнеломовском районе опрокинулась иномарка, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Автомобиль «Mazda 3» съехал в кювет, врезался в дорожный знак и опрокинулся в Нижнеломовском районе Пензенской области, пострадали два человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 5 км дороги «Нижний Ломов — Наровчат — граница области» 17 ноября, за рулем находился мужчина 1959 года рождения.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и после осмотра был отпущен. Пассажир данного автомобиля – женщина 1973 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.