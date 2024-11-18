18:06:10 Понедельник, 18 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнеломовском районе опрокинулась иномарка, пострадали два человека

11:51 | 18.11.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Автомобиль «Mazda 3» съехал в кювет, врезался в дорожный знак и опрокинулся в Нижнеломовском районе Пензенской области, пострадали два человека.

В Нижнеломовском районе опрокинулась иномарка, пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 5 км дороги «Нижний Ломов — Наровчат — граница области» 17 ноября, за рулем находился мужчина 1959 года рождения.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и после осмотра был отпущен. Пассажир данного автомобиля – женщина 1973 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также
В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Под Пензой легковушка съехала с дороги в кювет, пострадала женщина
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми банок кофе Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой В Мокшанском районе опрокинулся «УАЗ», пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама