В Неверкинском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара, который произошел в частном доме в селе Старая Андреевка Неверкинского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 17 ноября 2024 года в доме на улице Шабаева в селе Старая Андреевка Неверкинского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 46-летнего мужчины. По имеющимся сведениям, он проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении», — сказано в тексте.