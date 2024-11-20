Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП, которое произошло на 18 км дороги «Кузнецк — Марьевка — Индерка» в Кузнецком районе Пензенской области в среду, 20 ноября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, столкнулись два легковых автомобиля — «Lada Granta» под управлением мужчины 1957 года рождения и «Chevrolet Niva», за рулем которой находился мужчина 1965 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Granta» – женщина 1958 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась. Водитель автомобиля «Lada Granta», а также водитель и пассажир автомобиля «Chevrolet Niva» – мужчина 1977 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.