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В Нижнеломовском районе водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» насмерть сбил пешехода

13:02 | 21.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» насмерть сбил мужчину 1978 года рождения в Нижнеломовском районе Пензенской области.

В Нижнеломовском районе водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» насмерть сбил пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 14 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» поздно вечером 20 ноября, за рулем находился молодой человек 1998 года рождения.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и после осмотра был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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