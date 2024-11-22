В Пензе пенсионерка госпитализирована после падения в троллейбусе
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Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Женщина 1959 года получила травмы в результате падения в троллейбусе в Пензе, ей потребовалась госпитализация.
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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел напротив дома №96 на проспекте Строителей в минувший четверг, 21 ноября.
«По предварительным данным, [...] водитель троллейбуса [...] допустила падение пассажира – женщины 1959 года рождения в салоне транспортного средства. В результате происшествия пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.