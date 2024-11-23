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Прокуратура начала проверку в связи с информацией о предположительном избиении девочек в спасском центре помощи детям

11:15 | 23.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 23 ноября 2024. PenzaNews. Прокуратура начала проверку после размещения в СМИ информации о предположительном избиении воспитанниц спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и вымогательстве денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Прокуратура начала проверку в связи с информацией о предположительном избиении девочек в спасском центре помощи детям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурор района Антон Маскаев незамедлительно выехал в учреждение. В присутствии психолога им проведена беседа с девочками. Предварительно установлено, что сообщения об избиении детей не нашли своего подтверждения и не соответствуют действительности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что устанавливаются обстоятельства обращения родственницы детей с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

«Проводится проверка соблюдения требований законодательства, в том числе об охране жизни и здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что прокуратура также контролирует ход доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

«Вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий», — отмечается в пресс-релизе.

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