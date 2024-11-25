20:32:33 Понедельник, 25 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Шемышейке в ДТП пострадали четыре человека

11:27 | 25.11.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобилей «Lada Priora» и «Lada Granta», которое произошло на улице Свердлова в Шемышейке Пензенской области в минувшее воскресенье, 24 ноября.

В Шемышейке в ДТП пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой легковушки, которая после удара съехала с дороги и опрокинулась, находился молодой человек 2001 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora», водитель автомобиля «Lada Granta» и два пассажира — женщины 1978 и 1957 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также
В Неверкинском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» сбил подростка
В Пензе при пожаре в общежитии спасены 13 человек, 8 эвакуированы Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредиты и перевела на чужой счет более 1,8 млн. рублей
В Пензе пенсионерка госпитализирована после падения в троллейбусе Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка на улице Дружбы в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама