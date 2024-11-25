В Шемышейке в ДТП пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобилей «Lada Priora» и «Lada Granta», которое произошло на улице Свердлова в Шемышейке Пензенской области в минувшее воскресенье, 24 ноября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой легковушки, которая после удара съехала с дороги и опрокинулась, находился молодой человек 2001 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora», водитель автомобиля «Lada Granta» и два пассажира — женщины 1978 и 1957 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.