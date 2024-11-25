В Лопатинском районе мужчина охотился на самку бобра без соответствующего разрешения Происшествия

Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Факт охоты на самку бобра без соответствующего разрешения выявлен на территории Лопатинского района Пензенской области.

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«В минувшие выходные сотрудники охотничьего надзора проводили мероприятия по охране животного мира. [...] В воскресенье на территории Лопатинского района было выявлено и пресечено грубое нарушение охотничьего законодательства: [...] без соответствующего разрешения была осуществлена охота на самку бобра», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза Пензенской области в понедельник, 25 ноября.

В нем добавляется, что ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 30 тыс. рублей.

«За нарушение охотничьего законодательства гражданину грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей», — сказано в тексте.