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В Лопатинском районе мужчина охотился на самку бобра без соответствующего разрешения

17:47 | 25.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Факт охоты на самку бобра без соответствующего разрешения выявлен на территории Лопатинского района Пензенской области.

В Лопатинском районе мужчина охотился на самку бобра без соответствующего разрешения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В минувшие выходные сотрудники охотничьего надзора проводили мероприятия по охране животного мира. [...] В воскресенье на территории Лопатинского района было выявлено и пресечено грубое нарушение охотничьего законодательства: [...] без соответствующего разрешения была осуществлена охота на самку бобра», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза Пензенской области в понедельник, 25 ноября.

В нем добавляется, что ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 30 тыс. рублей.

«За нарушение охотничьего законодательства гражданину грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей», — сказано в тексте.

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