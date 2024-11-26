В Земетчино столкнулись две легковушки, оба водителя госпитализированы Происшествия

Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «Lada Granta» и «ВАЗ-21074» — столкнулись в рабочем поселке Земетчино Пензенской области, оба водителя госпитализированы.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на улице Чкалова вечером 25 ноября, за рулем первой легковушки находился молодой человек 1990 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1965 года рождения.

«В результате происшествия водители транспортных средств получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.