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В Земетчинском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре

14:15 | 26.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Гоголев Бор Земетчинского района Пензенской области.

В Земетчинском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 25 ноября 2024 года в доме на улице Первомайской в селе Гоголев Бор Земетчинского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 71-летнего мужчины. По имеющейся информации, он проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара явилась неисправность электропроводки», — сказано в тексте.

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