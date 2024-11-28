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В Пензенском районе столкнулись «КамАЗ» и «Nissan», пострадали два человека

15:54 | 28.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобилей «КамАЗ» и «Nissan», которое произошло на 456 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе вечером в минувшую среду, 27 ноября.

В Пензенском районе столкнулись «КамАЗ» и «Nissan», пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, после столкновения оба транспортных средства оказались в кювете, за рулем грузовика находился мужчина 1978 года рождения, иномаркой управлял молодой человек 1996 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Nissan» и пассажир данного автомобиля – женщина 1996 года получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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