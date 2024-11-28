В Пензе начата проверка по факту смерти мужчины, на которого упало дерево Происшествия

Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области начал проверку по факту смерти мужчины, на которого упало дерево на Олимпийской аллее.

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«По данным следствия, утром 25 ноября 2024 года на Олимпийской аллее в городе Пензе на расстоянии около 15 метров от асфальтированной дорожки на мужчину упало дерево. От полученной травмы головы 41-летний пострадавший скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.