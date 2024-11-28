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В Пензе начата проверка по факту смерти мужчины, на которого упало дерево

17:37 | 28.11.2024 | Происшествия

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Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области начал проверку по факту смерти мужчины, на которого упало дерево на Олимпийской аллее.

В Пензе начата проверка по факту смерти мужчины, на которого упало дерево. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 25 ноября 2024 года на Олимпийской аллее в городе Пензе на расстоянии около 15 метров от асфальтированной дорожки на мужчину упало дерево. От полученной травмы головы 41-летний пострадавший скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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