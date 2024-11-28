В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели женщины при пожаре, который произошел в частном доме на 2-м Симферопольском проезде в Пензе.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 27 ноября 2024 года в доме на 2-м Симферопольском проезде города Пензы произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть 76-летней хозяйки домовладения. По имеющейся информации, женщина проживала одна», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможная причина пожара связана с эксплуатацией электрооборудования», — сказано в тексте.