В Кузнецком районе опрокинулась легковушка, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в мостовое ограждение, съехал с дороги и опрокинулся в Кузнецком районе Пензенской области, пострадали три человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 4 км дороги «Кузнецк — Неверкино» ночью 1 декабря, за рулем находился молодой человек 2003 года рождения.

«В результате происшествия водитель и два пассажира — молодой человек 2005 года рождения и девушка 2004 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.