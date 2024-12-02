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В Кузнецком районе опрокинулась легковушка, пострадали три человека

11:46 | 02.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в мостовое ограждение, съехал с дороги и опрокинулся в Кузнецком районе Пензенской области, пострадали три человека.

В Кузнецком районе опрокинулась легковушка, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 4 км дороги «Кузнецк — Неверкино» ночью 1 декабря, за рулем находился молодой человек 2003 года рождения.

«В результате происшествия водитель и два пассажира — молодой человек 2005 года рождения и девушка 2004 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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