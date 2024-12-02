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В Белинском районе в ДТП пострадали три человека

12:04 | 02.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Автомобили «Lada Granta» и «Great Wall Poer» столкнулись в Белинском районе Пензенской области, пострадали три человека.

В Белинском районе в ДТП пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 8 км дороги «Тамбов — Пенза» — Белинский — Тамала» 1 декабря, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1958 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1983 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» и его пассажир – женщина 1972 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир – мужчина 1965 года рождения после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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