В Пензе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали два человека Происшествия

Пенза, 4 декабря 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля «Renault Sandero», которое произошло на улице Гоголя в Пензе в минувший вторник, 3 декабря.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем грузовика находился мужчина 1982 года рождения, иномаркой управлял водитель 1976 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Renault Sandero» – женщина 1980 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель [того же] автомобиля [...] после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.