В Пензе после столкновения двух иномарок одна из них опрокинулась с моста Происшествия

Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. ДТП с участием двух иномарок, одна из которых после столкновения опрокинулась с моста, произошло в Первомайском районе Пензы поздно вечером в минувший четверг, 5 декабря.

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«По предварительным данным, [...] напротив дома №78 на улице Боровиковского в городе Пензе произошло столкновение автомобиля «Renault Logan» под управлением мужчины 1978 года рождения и автомобиля «Renault Duster» под управлением мужчины 1986 года рождения. После столкновения водитель автомобиля «Renault Duster» совершил опрокидывание транспортного средства с моста», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате происшествия водитель «Renault Logan» получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель кроссовера после оказания медицинской помощи был отпущен.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.