Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием легковых автомобилей «Daewoo Gentra» и «Skoda Rapid», которое произошло на 557 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувший четверг, 5 декабря.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой легковушки, которая после удара съехала с дороги в кювет, находился молодой человек 2002 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Daewoo Gentra» получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажир – молодой человек 2002 года рождения [...] скончался в медицинском учреждении, еще один пассажир – молодой человек 2002 года рождения после оказания медицинской помощи отпущен. Водитель автомобиля «Skoda Rapid» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.