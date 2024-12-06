17:35:29 Пятница, 6 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Пензенской области

13:25 | 06.12.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием легковых автомобилей «Daewoo Gentra» и «Skoda Rapid», которое произошло на 557 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувший четверг, 5 декабря.

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой легковушки, которая после удара съехала с дороги в кювет, находился молодой человек 2002 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Daewoo Gentra» получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажир – молодой человек 2002 года рождения [...] скончался в медицинском учреждении, еще один пассажир – молодой человек 2002 года рождения после оказания медицинской помощи отпущен. Водитель автомобиля «Skoda Rapid» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также
В Пензе после столкновения двух иномарок одна из них опрокинулась с моста Жительница Мокшанского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
На трассе в Пензе грузовик врезался в дорожное ограждение, водитель госпитализирован В Спасском районе водитель «ГАЗели» сбил женщину
На трассе под Пензой водитель «Toyota Camry» сбил пешехода В Пензе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама