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В Нижнем Ломове по горячим следам задержали пьяного водителя, который сбил пожилую женщину и скрылся

14:48 | 06.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали пьяного водителя автомобиля «Lada Priora», который сбил пожилую женщину в Нижнем Ломове Пензенской области, после чего скрылся с места происшествия.

В Нижнем Ломове по горячим следам задержали пьяного водителя, который сбил пожилую женщину и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«6 декабря 2024 года в полицию поступило сообщение о том, что в 8.53 неустановленный водитель [...] допустил наезд на пешехода – женщину 1944 года рождения, после чего скрылся. В результате происшествия пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. На территории области был введен план «Перехват». На поиски водителя был ориентирован личный состав ведомства. Благодаря оперативным и слаженным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы злоумышленник был задержан по горячим следам в Нижнем Ломове. [...] Им оказался 33-летний местный житель», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина вину признал и раскаялся в содеянном, по результатам освидетельствования установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

«В настоящее время в отношении нарушителя ведется административное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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