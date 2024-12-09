В Шемышейском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилого рыбака Происшествия

Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 68-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в пруду в селе Русская Норка Шемышейского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 6 декабря 2024 года мужчина направился на рыбалку на пруд в селе Русская Норка Шемышейского района. На связь с супругой перестал выходить в тот же день, в связи с чем она обратилась в правоохранительные органы. На следующий день тело мужчины было обнаружено водолазами пензенского пожарно-спасательного центра», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.