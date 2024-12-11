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В Пензенском районе начата проверка по факту гибели пожилого рыбака

12:55 | 11.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 82-летнего жителя Заречного Пензенской области, который провалился под лед на Сурском водохранилище.

В Пензенском районе начата проверка по факту гибели пожилого рыбака

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 10 декабря 2024 года четверо жителей города Заречного направились на рыбалку на Сурское водохранилище. По окончании рыбалки при возвращении на берег 82-летний мужчина провалился под лед и утонул. Его знакомые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Тело мужчины обнаружено и извлечено из водоема водолазами пензенского пожарно-спасательного центра», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.

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