В Пензенском районе начата проверка по факту гибели пожилого рыбака Происшествия

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 82-летнего жителя Заречного Пензенской области, который провалился под лед на Сурском водохранилище.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 10 декабря 2024 года четверо жителей города Заречного направились на рыбалку на Сурское водохранилище. По окончании рыбалки при возвращении на берег 82-летний мужчина провалился под лед и утонул. Его знакомые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Тело мужчины обнаружено и извлечено из водоема водолазами пензенского пожарно-спасательного центра», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.