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В ДТП на трассе в Пензе пострадали два человека

16:19 | 12.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло на 631 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы в минувшую среду, 11 декабря.

В ДТП на трассе в Пензе пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, столкнулись «Volkswagen Golf», «Hyundai Solaris» и грузовик «Dongfeng GX».

«В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen Golf» [молодой человек 2004 года рождения] получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Hyundai Solaris» [женщина 1985 года рождения] получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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