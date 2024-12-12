В ДТП на трассе в Пензе пострадали два человека Происшествия

Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло на 631 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы в минувшую среду, 11 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, столкнулись «Volkswagen Golf», «Hyundai Solaris» и грузовик «Dongfeng GX».

«В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen Golf» [молодой человек 2004 года рождения] получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Hyundai Solaris» [женщина 1985 года рождения] получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.