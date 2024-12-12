В Спасском районе автомобиль врезался в дорожное ограждение, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Автомобиль «Toyota» врезался в дорожное ограждение в Спасском районе Пензенской области, пострадали три человека.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 472 км федеральной трассы М5 «Урал» 11 декабря, за рулем находился мужчина 1997 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры – мужчины 1981 и 1988 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир – мужчина 1990 года рождения после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.