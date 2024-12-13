В Пензе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали женщина и ребенок Происшествия

Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Женщина и ребенок пострадали при столкновении «КамАЗа» и «Volkswagen Polo» в Октябрьском районе Пензы.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №1И на улице Строителей вечером 12 декабря, за рулем грузовика находился мужчина 1989 года рождения, легковушкой управлял водитель 1993 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» – девочка 2015 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Еще один пассажир – женщина 1992 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.