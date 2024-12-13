18:44:38 Пятница, 13 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали женщина и ребенок

12:57 | 13.12.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Женщина и ребенок пострадали при столкновении «КамАЗа» и «Volkswagen Polo» в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали женщина и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №1И на улице Строителей вечером 12 декабря, за рулем грузовика находился мужчина 1989 года рождения, легковушкой управлял водитель 1993 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» – девочка 2015 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Еще один пассажир – женщина 1992 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также
В Пензе водитель «КамАЗа» сбил пожилую женщину В Заречном пожилая женщина госпитализирована после наезда кроссовера
В Каменке водитель «Nissan Juke» сбил ребенка Жительница Пензы стала жертвой мошенничества в надежде получить дополнительный доход
В Спасском районе автомобиль врезался в дорожное ограждение, пострадали три человека В ДТП на трассе в Пензе пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама